O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, escusou-se, este sábado, a comentar o fim da fase instrutória da Operação Marquês. Contudo, voltou a frisar a importância de uma Justiça rápida para os portugueses.

Respeito a decisão dos tribunais, em particular as decisões definitivas dos tribunais", começou por afirmar.

Questionado pelos jornalistas à margem de uma visita a Azeitão, o chefe de Estado relembrou que no final do mandato anterior vincou que "gostaria que o maior número de processos vindos do passado pudessem ter uma conclusão".

Eu sei que o tempo da justiça é o tempo da justiça, mas todos apreciamos que a Justiça seja rápida", destacou.

"Até ao final deste mandato, gostaria que os portugueses ficassem com a sensação que os processos têm um fim visível em tempo devido. Mas agora isso não compete ao Presidente da República estar a concretizar, aplicando ao processo A, B ou C."