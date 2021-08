Marcelo Rebelo de Sousa adiantou esta sexta-feira que Jorge Sampaio está "sedado e num processo de estabilização respiratório".

O Presidente da República esteve em contacto com o médico da Presidência, e que tem acompanhado o estado de saúde Sampaio, que indicou que "pouco a pouco iam ver se retiravam a sedação e ver como será a reação".

Aquilo que nós desejamos todos é que as notícias sejam boas e que haja uma recuperação do estado de saúde do presidente Sampaio", afirmou Marcelo.