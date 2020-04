Marcelo Rebelo de Sousa disse, esta quarta-feira, que a evolução de pandemia de Covid-19 em Portugal continua a ser positiva e referiu que tem havido uma redução na propagação do vírus.

O processo continua a seguir uma evolução positiva. Positiva nomeadamente em dois aspectos: no crescimento da projeção do vírus na sociedade portuguesa. Há aqui uma desaceleração que pode parecer lenta, mas que é cada vez mais consistente. Passam os dias e é cada vez mais regular e isso é positivo. Em segundo lugar, há uma redução do valor daquilo que se pode chamar da propagação do vírus", afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Eduardo Ferro Rodrigues estiveram reunidos, esta quarta-feira, com epidemiologistas no auditório do Infarmed, em Lisboa, para fazerem a análise da evolução da situação epidemiológica de Covid-19 no país.

O Presidente da República deixou ainda elogios ao comportamento exemplar dos portugueses no que toca ao cumprimento das medidas de confinamento.

É preciso ganhar em abril o mês de maio. É preciso continuar a dar o exemplo que os portugueses deram, desde logo de forma mais intensa durante a Páscoa, mas agora também de maneira regular e consistente até ao final de abril".

Numa mensagem de "esperança, mas também de realidade", o Chefe de Estado afirmou que se "abril correr até ao fim como esperamos, em maio os portugueses vão começar a habituar-se à ideia de conviver socialmente com o vírus que foi vencido naquilo que representava de um risco grave, ou, mesmo no início, gravíssimo, para a sociedade portuguesa, e passa a ser um dado da vida do dia a dia".

Reforçou a ideia de que o mês de maio, tal como em outros países europeus, vai ser diferente e de transição progressiva. Transição essa que tem de ser feita com "precaução, com as mesmas atitudes que os portugueses têm tido, de seriedade, de proteção sanitária, de distanciamento no convívio com os outros, mas com uma retoma progressiva da visa social e económica".

Marcelo classificou como muito positiva a discussão entre o Governo, cientistas e epidemiologistas.