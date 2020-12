Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esta segunda-feira que acredita que o julgamento sobre o assalto aos paióis de Tancos vai ser concluído mais brevemente do que se pensava.

O presidente incumbente e candidato às eleições presidenciais de 23 de janeiro sublinhou que o apuramento de toda a verdade sobre este caso é "fundamental para a própria dignidade do Estado democrático".

Em entrevista à TVI, Marcelo afirma ainda que nunca recebeu o diretor da Polícia Judiciária Militar.

Marcelo sublinha que o chefe da casa militar não foi demitido na sequência do assalto, antes "passou à reserva por limite de idade". O candidato recorda o dia anterior ao achamento das munições e reitera que o chefe da casa militar não falou com ele, porque estava a conversar ao telefone com um estadista do Médio Oriente.

Há precisamente duas semanas, Marcelo confirmou a recandidatura a Belém, dizendo que não iria sair a meio "de uma caminhada exigente e penosa".

Uma sondagem elaborada pela Pitagórica para a TVI e para o Observador mostra que o Presidente da República é, de longe, o candidato com maior notoriedade.