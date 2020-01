O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta quinta-feira que só "lá para novembro" irá tomar uma decisão sobre uma recandidatura ou não nas eleições presidenciais de janeiro de 2021.

Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa justificou este adiamento com a preocupação de evitar "um ruído antecipado que perturbasse o exercício das funções" e considerou que este prazo "é o mais adequado ao conhecimento de todas as condições".

O chefe de Estado falava no final de uma visita à fábrica de cerâmica Viúva Lamego, no concelho de Sintra.

Marcelo Rebelo de Sousa tinha inicialmente estabelecido o verão deste ano como o período para a sua decisão, que entretanto adiou para o mês de outubro.

Questionado sobre a possibilidade de ficar dez em funções, o Presidente da República afirmou que por agora não está a pensar nesse assunto, estabelecendo um novo prazo: "É uma decisão que eu tomarei lá para novembro".

Neste momento, há outras coisas mais importantes, como ser Presidente da República", acrescentou.

Interrogado, depois, sobre o motivo para este adiamento, respondeu: "Acho que é o mais adequado ao conhecimento de todas as condições, para poder exercer a minha presidência, a presidência da República, de uma forma estável e pacífica, sem ruído antecipado que perturbasse o exercício das funções".

Polémica entre Joacine e Ventura sem comentários

O Presidente da República recusou comentar em concreto as palavras do deputado do Chega, André Ventura, que propôs que a deputada do Livre, Joacine Katar Moreira, "seja devolvida ao seu país de origem".

Trata-se, no caso de deputados, de titulares de órgãos de soberania. Portanto, em homenagem à separação de poderes, o Presidente da República não se pronuncia", justificou, em resposta aos jornalistas, no final de uma visita à fábrica de cerâmica Viúva Lamego, no concelho de Sintra.

No entanto, a propósito de outro assunto, Marcelo Rebelo de Sousa falou depois, em geral, sobre a forma de "enfrentar situações que possam ser de agressividade, de dramatização, de radicalismo nas palavras ou nos gestos", considerando que a solução "não é subir a parada, empolar, fazer escaladas - isso só tem efeitos contraproducentes".

Desde o início do mandato eu segui o caminho que considerava adequado: descrispar, e não crispar; onde há crispação, encontrar formas de solução, tranquilas e discretas, e encontrar formas de diálogo e de entendimento entre as pessoas. Eu acho que o radicalismo fomenta o radicalismo, a agressividade fomenta a agressividade", declarou.

Na terça-feira, em reação a uma proposta do Livre para que o património de museus e arquivos que tenha sido trazido das antigas colónias portuguesas seja restituído aos países de origem, o deputado do Chega André Ventura publicou a seguinte mensagem na rede social Facebook: "Eu proponho que a própria deputada Joacine seja devolvida ao seu país de origem. Seria muito mais tranquilo para todos? Inclusivamente para o seu partido! Mas sobretudo para Portugal".

Questionado sobre estas palavras, o Presidente da República respondeu que, por princípio, "nunca comenta os debates parlamentares, as iniciativas parlamentares, as decisões parlamentares".