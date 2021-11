O Presidente da República disse esta sexta-feira que "fez o que tinha de fazer" em relação à dissolução da Assembleia da República. Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que ouviu os partidos e o Conselho de Estado, com este último órgão consultivo a dar um parecer favorável "por uma maioria esmagadora".

Sobre a data apontada para as eleições legislativas, que será 30 de janeiro, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou uma situação que viveu "na sua vida de candidato duas vezes, como candidato presidencial", falando sobre debates nos períodos de Natal e de Ano Novo.

[O Presidente] tinha visto o que tinha sido o atropelamento dos debates, a insuficiência do tempo para os debates, a sobreposição relativamente à campanha eleitoral, e explicou aos portugueses", disse.

Questionado sobre as críticas do PCP, que falou numa decisão que privilegia os candidatos às lideranças dos partidos da direita, o chefe de Estado diz que o "Presidente define-se em função do interesse nacional", acrescentando que "não foi sensível a razões partidárias, minimamente".

Basta ver os prazos para ver como não foi sensível. O prazo de entrega de candidaturas significaria, tal como as coisas estavam no momento da decisão, que decisões partidárias seriam posteriores, ou no máximo simultâneas, com o fim do prazo da entrega de candidaturas", referiu.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, o que pesou foi a necessidade de ser "rápido, em janeiro", tendo também em conta a necessidade de debates "num tempo que não fosse em cima do Ano Novo".