O Presidente da República apelou, este sábado, aos portugueses para não encarem este novo confinamento como "leve" ou "facultativo", alertando que as próximas semanas vão ser "muito exigentes em termos de números".

Há noção de que as próximas semanas vão ser semanas muito exigentes em termos de números. Números de casos, números de mortos, mas em particular na ótica do Serviço Nacional de Saúde, números de internados e números de internados em cuidados intensivos”, afirmou.