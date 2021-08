O Presidente da República alertou os pais e os jovens que estejam hesitantes quanto à vacinação contra a covid-19 que, no arranque do ano letivo, serão os não vacinados “a estar sujeitos” à infeção.

“Os jovens e pais que querem mais prevenir do que remediar, têm dupla vacinação. Os que hesitam, esperam, ficam à espera para ver o que acontece ao vizinho, no começo das aulas estão sujeitos àquilo que aconteceu a um familiar meu, que ficou um mês com covid-19.”