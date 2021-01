Marcelo Rebelo de Sousa começou o debate a elogiar Tiago Mayan Gonçalves pelo "espírito liberal", característico da cidade do Porto, mas termina-o a atacar o liberalismo em tempos de pandemia.

Um defensor do espírito liberal, que vem do Porto, e, como sabe, é uma cidade desde sempre lutadora, mas sobretudo no século XIX, lutadora pela liberdade".