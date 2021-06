O Presidente da República concluiu esta terça-feira a sua visita à Eslovénia na cidade de Kranj, onde inaugurou o Banco da Paz e da Amizade, qualificando a deslocação como uma “visita de amizade, de solidariedade” e de “espírito europeu”.

“Foi uma visita de amizade, de solidariedade, de cumplicidade, de futuro, e de espírito europeu”, disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas portugueses após inaugurar o Banco da Paz e da Amizade na cidade de Kranj, a cerca de 30 quilómetros da capital eslovena.

Naquele que foi o último ato simbólico da visita à Eslovénia, Marcelo Rebelo de Sousa disse que há “uma identidade no sítio” onde o Banco da Paz e da Amizade foi inaugurado, por se encontrar diante do Teatro de Preseren, um poeta “inspirado por Camões”.

É uma emoção. (...) No sítio mais simbólico, mais significativo desta cidade, onde nasceu, onde morreu o grande poeta inspirado por Camões, [Frances] Preseren, e que é um grande poeta do hino nacional, e da poesia eslovena. É o símbolo do que foi a visita”, apontou Marcelo.