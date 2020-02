Marcelo Rebelo de Sousa classificou esta terça-feira a decisão da Venezuela de suspender os voos da TAP como “inaceitável”. O Presidente da República criticou aquilo que considera serem “ataques dirigidos à TAP e a Portugal” sem qualquer fundamento.

É injusto e inaceitável. É uma postura que, na ótica do Governo, na ótica Presidente da República e na ótica de Portugal, totalmente incompreensível” e acrescentou “portanto, não pode deixar de ser repudiada”.

O governo venezuelano anunciou na segunda-feira a suspensão por 90 dias das operações no país da companhia aérea portuguesa TAP, “por razões de segurança”, após acusações de transporte de explosivos num voo oriundo de Lisboa.

Devido às graves irregularidades cometidas no voo TP173, e em conformidade com os regulamentos nacionais da aviação civil, as operações da companhia aérea TAP ficam suspensas por 90 dias", disse o ministro dos Transportes da Venezuela, Hipólito Abreu, na conta da rede social Twitter.