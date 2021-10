O Presidente da República afirmou esta quinta-feira que continua a esperar pelos resultados entre Governo e partidos sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2022. Marcelo Rebelo de Sousa tem "a consciência de que estes dias, até ao fim da semana, são muito importantes", lembrando que a votação da proposta acontece já na próxima semana.

Continuo a desejar e a esperar que haja uma possibilidade de o Orçamento passar", afirmou aos jornalistas.

O Governo continua a negociar com a esquerda e com o PAN a votação favorável do Orçamento do Estado, sendo que as conversas ainda não chegaram a bom porto.

PCP e Bloco de Esquerda já avisaram que, como está, o documento vai ser chumbado na generalidade.