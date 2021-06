O Presidente da República lamentou esta sexta-feira a morte do escritor António Torrado, destacando o seu “incessante trabalho” na promoção e divulgação do livro e da leitura.

Muito ativo como pedagogo (na Fundação Calouste Gulbenkian ou na Escola Superior de Teatro e Cinema), mas também como dramaturgo (colaborando nomeadamente com o Teatro da Comuna), devemos-lhe um incessante trabalho de divulgação e promoção do livro e da leitura”, lê-se numa nota publicada no ‘site’ da Presidência da República.