O Presidente da República anunciou esta quinta-feira a dissolução da Assembleia da República, indicando a data de 30 de janeiro para a realização das eleições legislativas antecipadas.

Sobre a escolha da data, Marcelo Rebelo de Sousa mencionou a necessidade de "sensatez", afirmando que a realização de debates na época de Natal e do Ano Novo poderiam contribuir para a abstenção.

Sabemos todos que campanha eleitoral, bem como os debates que a devem anteceder, realizados no Natal, o primeiro Natal depois daquele que em boa verdade não tivemos, ou pelo Ano Novo, são, a todos os títulos, indesejáveis, e podem ser meio caminho andado para um aumento da abstenção", referiu.

Falando num "período difícil da vida das pessoas", o Presidente da República afirmou que confia nos portugueses, que "nos instantes decisivos são a melhor garantia do futuro de Portugal".

Antes de anunciar a dissolução do Parlamento e data das eleições, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou a situação única de chumbo de uma proposta de Orçamento do Estado, referindo também que avisou por várias vezes qual a consequência: a dissolução do Parlamento.

A rejeição deixou sozinho a votar o Orçamento o partido do Governo. A rejeição dividiu por completo a base de apoio do Governo mantida desde 2015", afirmou, lembrando os votos contra de PCP e Bloco de Esquerda, partidos que, com o PS, formaram a chamada Geringonça entre 2015 e 2019, sendo que os comunistas ajudaram a viabilizar o Orçamento para 2021, abstendo-se na votação, que já teve o voto contra dos bloquistas.

Deixando claro que pretendia que a proposta passasse, foi também taxativo a dizer que "não havia terceira via de um novo Orçamento".