O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou que os "anos heroicos" de combate à pandemia de covid-19 permitiram demonstrar a qualidade do ensino de medicina e da ciência em Portugal.

Em 100 anos de vida coletiva não conhecemos uma experiência comparável àquela que vivemos e que estamos ainda a viver. E que permitiu demonstrar a qualidade do nosso ensino de medicina, a qualidade da nossa ciência, mas também a presença no terreno, a dedicação, a solidariedade, o sentido do real, a resistência [dos profissionais de saúde]", disse, identificando as qualidades essenciais ao exercício da medicina.