O Presidente da República falou esta quinta-feira ao país, a partir do Palácio de Belém, na sequência da aprovação da prorrogação do estado de emergência, que passa a vigorar até 17 de abril, como medida de contenção da pandemia Covid-19.

Este é o maior desafio dos últimos 45 anos" , afirmou, numa clara referência à ditadura vivida antes do 25 de abril de 1974.

Marcelo Rebelo de Sousa vincou a solidariedade dos órgãos de soberania, bem como de toda a população, relembrando que "o adversário é incidioso" e significa "profundos" efeitos económicos e sociais.

A atual situação, refere o chefe de Estado, exige uma reforçada punição de quem se tente aproveitar de uma eventual fragilidade.

O Presidente da República distinguiu quatro fases no combate à pandemia:

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que a primeira batalha (fase) foi ganha: "Adiámos o pico, moderámos a progressão do vírus".

Ganhámos tempo com as medidas restritivas e, sobretudo, com a notável adesão voluntária dos portugueses", afirmou.