O chefe de Estado elogiou esta quarta-feira o líder do PSD, Rui Rio, "por saber colocar o interesse nacional acima do interesse partidário" e considerou que tem havido "uma sintonia muito grande" entre Presidente, Governo e oposição.

Marcelo Rebelo de Sousa falava à porta do restaurante "A Valenciana", em Lisboa, onde almoçou com o chefe da sua Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, num sinal de apoio ao setor da restauração.

Eu tenho acompanhado par e passo o que o Governo faz. Tem havido aqui uma sintonia muito grande entre Presidente da República, primeiro-ministro, Governo, líder da oposição - há que lhe dar uma palavra também, de agradecimento e de elogio, por saber colocar o interesse nacional acima do interesse partidário - e outros líderes de outros partidos da oposição também", afirmou.

Questionado sobre uma eventual descida do IVA da restauração de 13% para 6%, respondeu que "o Governo vai ver até onde pode ir - e o senhor primeiro-ministro não se quis comprometer, não é o Presidente da República que se vai comprometer - para criar incentivos à restauração".

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, também nesta matéria Presidente da República, Governo e oposição têm estado "muito, muito sintonizados".

O chefe de Estado referiu que na restauração "o arranque está a ser desigual", em função do tipo de espaços, e acrescentou: "Isso certamente o Governo vai tomar em linha de conta quer em matéria de medidas de incentivo, quer em matéria de revisão das regras".

No seu entender, faz sentido o primeiro-ministro, António Costa, remeter essa revisão das regras para o final deste mês: "Porque é na altura em que nós sabemos das consequências do passo dado agora nestes dias, para não dar um passo mais ambicioso do que a perna".

