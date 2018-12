O Presidente da República enalteceu a capacidade de resposta “imediata e muito eficiente” ao descarrilamento de um elétrico na rua de São Domingos à Lapa, em Lisboa, considerando que se trata de uma “situação muito difícil”.

Felizmente houve uma capacidade de resposta imediata e muito eficiente e o número de pessoas que já foi resgatado é muito superior àqueles que falta desencarcerar”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, que chegou ao local cerca de uma hora depois de o acidente ter acontecido.

Em declarações transmitidas pelas televisões, o Presidente da República disse ainda que é de “louvar” o “modo muito cuidadoso” como as operações de socorro estão a decorrer, porque a “situação é muito difícil”.

Vamos esperar, a ver se o saldo global é um saldo que não tenha vítimas que não sejam feridos”, acrescentou, notando que “estão em curso ainda muitas diligências, primeiro em relação ao número de pessoas que estão a ser desencarceradas”.

O acidente fez 25 feridos e fonte do INEM indicou que os hospitais de São Francisco Xavier, São José e Santa Maria estão “avisados” e com “capacidade para receberem as vítimas”.

O INEM tem no local três viaturas médicas, três ambulâncias, uma mota de emergência e uma ambulância de suporte imediato de vida.

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o acidente ocorreu no cruzamento com a Rua Garcia de Orta.