O Presidente da República defendeu esta sexta-feira que todos os grandes eventos previstos para Portugal são "bem-vindos", desde que respeitem as regras de saúde pública, recusando comentar em particular a Festa do Avante!, agendada para setembro.

Não me vou pronunciar sobre uma realidade em que a Direção-Geral de Saúde definirá regras", afirmou, na praia do Porto Santo, Madeira, onde se encontra de férias até sábado, após questionado sobre a festa promovida pelo PCP e que se realiza entre 4 e 6 de setembro, no Seixal.

O chefe de Estado sublinhou, no entanto, que apoia a realização de grandes eventos no país, apesar da crise pandémica.

Tudo o que se puder realizar em Portugal, que seja atrativo em termos turísticos, é bem-vindo, desde que respeite as regras de saúde pública", disse, destacando o Grande Prémio de Fórmula 1 em Portimão, o 'masters' em golf em Loulé e o Rali Vinho Madeira.

"Vão aparecendo os eventos desde que compatíveis com as regras de saúde", reforçou.

Sobre a Liga Portuguesa de Futebol, que recomeça em setembro, Marcelo Rebelo de Sousa remeteu uma tomada de posição para mais tarde.

Ninguém sabe ainda como é que vai ser a evolução da pandemia e, portanto, vamos esperar para ver se há segunda vaga ou não há segunda vaga, se é grave, se não é grave", advertiu.

Havemos de falar disso depois de férias", afirmou, pouco antes de iniciar uma caminhada ao longo do areal.