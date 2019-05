O Presidente da República evocou, esta sexta-feira, a aproximação das eleições legislativas para justificar a recusa em pronunciar-se sobre declarações do secretário-geral do PS e primeiro-ministro sobre a "forma inaceitável" como funcionam alguns serviços públicos.

Eu não ia agora fazer prenuncias de um tema que está ser debatido no parlamento e que tem a ver com iniciativas legislativas em curso", começou por afirmar Marcelo, no Porto, à margem da cerimónia que assinala os 131 anos do Jornal de Noticias, quando confrontado com declarações de António Costa.