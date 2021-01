Marcelo Rebelo de Sousa sugeriu, este sábado, que houve "desleixo" no caso do procurador José Guerra.

Em causa estão dados falsos apresentados pelo Governo à União Europeia (UE), sobre o magistrado preferido do Governo para procurador europeu, José Guerra, depois de um comité de peritos ter considerado Ana Carla Almeida a melhor candidata para o cargo.

O Presidente da República e recandidato ao cargo considerou este caso como um "tema sensível" e enumerou "três ou quatro pontos que são lamentáveis".

Do que pude apurar, o que é que correu mal? Há um desleixo numa nota interna", disse Marcelo, num frente-a-frente com Marisa Matias para as presidenciais.