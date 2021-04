O Presidente da República prepara-se para não propor mais uma renovação do estado de emergência, confirmou o deputado da Iniciativa Liberal aos jornalistas.

“Teremos chegado ao fim desta saga que tanto tem prejudicado o país. É um dia feliz. Vamos deixar de estar em estado emergência", afirmou João Cotrim Figueiredo.

Depois de ouvir os partidos, Marcelo Rebelo de Sousa vai falar ao país esta terça-feira, pelas 20:00.

Tendo em conta a posição do Presidente e “os resultados positivos” anunciados na reunião com os especialistas no Infarmed, Cotrim Figueiredo não acredita que “alguém se vá opor” ao fim do estado de emergência.

O atual período de estado de emergência - o 15.º decretado pelo Presidente da República no atual contexto de pandemia de covid-19 - termina às 23:59 de sexta-feira, 30 de abril.

Este quadro legal previsto na Constituição tem permitido impor, entre outras medidas, o confinamento de doentes com covid-19, de infetados e de pessoas em vigilância ativa e estabelecer limites à circulação, que podem ser ajustados ao nível municipal, que configuram restrições a direitos e liberdades fundamentais consagrados na Constituição.

Como alternativa, o Governo chefiado por António Costa recorreu em diferentes alturas à Lei de Bases da Proteção Civil para decretar a situação de alerta, a situação de contingência ou a situação de calamidade, no todo ou em partes do território nacional, como base para aplicar medidas de exceção para conter a propagação da covid-19.