Marcelo Rebelo de Sousa já está no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, para se submeter a um cateterismo.

O Presidente da República divulgou há cerca de duas semanas que ia submeter-se a este exame para verificar se tem alguma obstrução nas artérias coronárias.

Marcelo disse que a decisão foi tomada após ter feito exames de cardiologia, que "genericamente estão bem, mas restou uma dúvida", porque na sua família há um histórico de problemas cardíacos.

O chefe de Estado adiantou que o cateterismo seria "para ver em relação a um determinado vaso sanguíneo em que há acumulação de cálcio se essa acumulação de cálcio está num grau que é excessivo, se não está num grau que é excessivo, e o que é que isso significa".

O vaso sanguíneo em causa situa-se "não no coração, não em tudo o que é fundamental, a começar nas carótidas para a irrigação do cérebro - a cabecinha é fundamental para o exercício desta função", referiu, na altura.

Neste contexto, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou que a sua saúde será um fator determinante para a sua decisão sobre uma recandidatura ao cargo de Presidente da República, sobretudo tendo em conta o seu "estilo de presidência, que é uma presidência próxima, também fisicamente".

Fonte oficial da Presidência à TVI confimou que a intervenção ia ser feita em regime de ambulatório e tinha uma recuperação prevista de 24 horas.

Durante o seu mandato presidencial, Marcelo Rebelo de Sousa foi já submetido a uma cirurgia, no dia 28 de dezembro 2017. O chefe de Estado foi operado de urgência a uma hérnia umbilical, no Hospital Curry Cabral, em Lisboa e ficou internado até ao final do ano, o que o obrigou a cancelar vários pontos de agenda e a abrandar o ritmo nas semanas seguintes.