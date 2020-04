Marcelo Rebelo de Sousa informou, numa nota partilhada no site da Presidência da República, este domingo, que já falou com o enfermeiro português Luís Pitarma, que acompanhou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

O Presidente da República agradeceu o trabalho e a vigilância deste enfermeiro durante o internamento do governante britânico.

Boris Johnson, que teve alta hospitalar este domingo, agradeceu a um enfermeiro português que o acompanhou enquanto esteve internado. O governante britânico disse que o enfermeiro Luís, de uma localidade perto do Porto, esteve ao lado da sua cama durante 48 horas.

Quero agradecer às muitas enfermeiras, homens e mulheres, cujos cuidados têm sido tão surpreendentes. Vou esquecer alguns nomes, então perdoem-me, mas quero agradecer a Po Ling e Shannon e Emily e Angel e Connie e Becky e Rachael e Nicky e Ann. E espero que não se importem se eu mencionar em particular dois enfermeiros que ficaram ao meu lado durante 48 horas quando as coisas poderiam ter dado para o torto. São a Jenny da Nova Zelândia, Invercargill, na Ilha Sul, para ser exato, e Luís, de Portugal, perto do Porto”, sublinhou.

O agradecimento foi feito numa mensagem em vídeo partilhada no Twitter.

Boris Johnson recebeu alta este domingo depois de ter estado internado uma semana no hospital St. Thomas, em Londres, devido à Covid-19.

O chefe de Estado britânico passou três dias nos cuidados intensivos. Chegou a receber oxigénio, mas, segundo os seus assessores, não necessitou de apoio respiratório por ventilador. O governante deixou os cuidados intensivos e voltou a ficar numa enfermaria normal na quinta-feira.

Este domingo de Páscoa, o primeiro-ministro teve alta e no vídeo partilhado no Twitter aproveitou para agradecer aos profissionais de saúde que o acompanharam.

A razão pela qual nunca faltou oxigénio ao meu corpo foi pelo facto destes dois enfermeiros terem estado comigo a cada segundo e a fazer as intervenções necessárias. (...) Há centenas de milhares de profissionais no Serviço Nacional de Saúde que trabalham com a mesma dedicação da Jenny e do Luís", vincou.