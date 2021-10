O Presidente da República foi vacinado na tarde desta segunda-feira com a terceira dose da vacina contra a covid-19. Em simultâneo, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu também a vacina da gripe.

De acordo com a nota publicada no website da Presidência, o chefe de Estado foi inoculado no centro de vacinação em São Domingos de Rana, em Cascais.

Marcelo Rebelo de Sousa foi convocado por SMS, "como qualquer cidadão coberto por esta medida", esclarece a nota.

O Presidente da República junta-se assim aos mais de 120 mil utentes que já receberam a terceira dose da vacina contra a covid-19.