Marcelo Rebelo de Sousa defendeu, nesta terça-feira, nos 111 anos da implantação da República, que marcam também o seu quinto discurso como Presidente no 5 de Outubro, que é preciso criar "um Portugal mais inclusivo", que pense "em todos os portugueses", nomeadamente agora que o país tem em mãos uma importante ajuda económica de recuperação pós-pandemia.

Queremos um 5 de Outubro data viva? Então criemos um Portugal mais inclusivo, até porque o Portugal que somos nunca vencerá os desafios da entrada a tempo no novo ciclo económico e na multiplicação do conhecimento com dois milhões de pobres e alguns mais em risco de pobreza. Uma pobreza que, como dizia Alfredo Bruto da Costa, existe e passa de geração para geração, porque as desigualdades sociais afastam pessoas, classes, setores, regiões", afirmou.