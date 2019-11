O Presidente da República apelou hoje à defesa e ao aprofundamento do projeto europeu, desde logo, com a conclusão da União Económica e Monetária, para honrar o mandato de Mario Draghi à frente do Banco Central Europeu (BCE).

Marcelo Rebelo de Sousa falava num jantar oficial no Palácio do Quirinal, em Roma, oferecido pelo seu homólogo italiano, Sergio Mattarella, fechado à comunicação social, inserido na sua visita de Estado a Itália.

Na sua intervenção escrita, a que a agência Lusa teve acesso, o chefe de Estado considerou que se vive um tempo de "dúvidas, inquietações e convulsões", com "nacionalismos extremistas e populismos demagógicos", em que o "projeto de paz, desenvolvimento e coesão" europeu ganha ainda mais importância.

Segundo o Presidente da República, há que "assegurar que o desenvolvimento coeso e harmonioso do espaço europeu continuará a ser um objetivo primordial da União, completando o que importa completar, nomeadamente na União Económica e Monetária, e assim honrando o inestimável legado de Mario Draghi à frente do BCE".

O economista italiano Mario Draghi foi presidente do BCE entre 2011 e o final do mês passado. Enquanto exerceu essas funções, Marcelo Rebelo de Sousa convidou-o a participar numa reunião do Conselho de Estado, para falar sobre a situação económica e financeira europeia, em abril de 2016, e condecorou-o com o Grande-Colar da Ordem do Infante D. Henrique, em junho deste ano.