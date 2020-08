O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou este domingo que o país esteja a cinco dias da Festa do Avante! e ainda não tenham sido tornadas públicas as regras sanitárias para o evento que marca o arranque do ano político do PCP.

Estamos a cinco dias e ainda não se conhecem as regras do jogo", lamentou o Presidente, confessando-se preocupado com a situação.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que isso "não é bom para as autoridades de saúde" portuguesas, não é bom para o Estado, nem é bom para quem organiza.