O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou o diploma que prorroga os períodos de carência de capital em empréstimos com garantia do setor público, foi anunciado esta sexta-feira.

O Presidente da República promulgou o diploma do Governo que prorroga os períodos de carência de capital em empréstimos com garantia do setor público”, lê-se numa nota publicada no ‘site’ da Presidência.