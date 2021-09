O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber este domingo à tarde os reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, e o vice-presidente de Angola, Bornito de Sousa, disse à Lusa fonte da Presidência da República.

Estas autoridades estrangeiras deslocaram-se a Lisboa para as cerimónias fúnebres do antigo Presidente da República Jorge Sampaio e terão encontros com Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, em Lisboa, à margem dessas cerimónias.

O encontro com os reis de Espanha está previsto para as 14:30 e o encontro com o vice-presidente de Angola para as 15:15, adiantou a mesma fonte.