O Presidente da República vai repetir, esta terça-feira, o teste de despistagem de Covid-19, no dia em que termina o período de quarentena no Palácio de Belém.

O resultado das análises laboratoriais vão ser disponibilizadas esta terça-feira no site da Presidência da República.

O Chefe de Estado decidiu suspender a agenda por duas semanas depois de se ter apurado que uma turma da escola de Felgueiras, encerrada por haver um aluno infetado com o vírus, ter estado na residência oficial do Presidente.

De relembrar que Marcelo Rebelo de Sousa convocou para a manhã de quarta-feira a reunião do Conselho de Estado, com o propósito de se discutir a possibilidade de decretar o Estado de Emergência no país, devido ao surto do novo coronavírus.