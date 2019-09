O Presidente da República congratulou, este domingo, o Serviço Nacional de Saúde pelos 40 anos numa nota publicada no site da Presidência da República. Marcelo disse que o Serviço Nacional de Saúde, que representa uma das conquistas do 25 de Abril, “merece constante aposta em objetivos, orgânicas e meios de atuação”.

Na mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa saúda os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde considerando representar “uma das inegáveis conquistas do 25 de Abril de 1974 e da Democracia Portuguesa” que justifica a celebração, mas, não menos do que isso, merece “constante aposta em objetivos, orgânicas e meios de atuação”.