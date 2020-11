O Presidente da República português saudou, este sábado, o anunciado vencedor das eleições dos Estados Unidos, Joe Biden, e disse esperar que as relações entre os dois países se continuem “a estreitar no futuro”.

Numa declaração enviada à Agência Lusa, Marcelo Rebelo de Sousa “saúda Joe Biden, Presidente-eleito dos EUA, de acordo com os resultados eleitorais anunciados”.

“Com a certeza que as relações entre Portugal e os Estados Unidos da América, com mais de duzentos anos de história, se continuarão a estreitar no futuro, a bem dos dois Países e de todos os seus cidadãos, nomeadamente o milhão e meio de Portugueses e luso-descentes que ali vivem”, refere.