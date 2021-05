O Presidente da República criticou as entidades responsáveis pela organização da festa do título do Sporting - PSP, Câmara de Lisboa e Governo - por não terem prevenido os ajuntamentos que se verificaram ontem em Lisboa.

"Quem deve prevenir, não conseguiu prevenir. Foram as entidades responsáveis por isso e todos os cidadãos."

Marcelo Rebelo de Sousa felicitou os sportinguistas pelo título de campeões nacionais, mas admitiu que "foi uma noite que não correu tão bem em termos de saúde pública", com grandes ajuntamentos e adeptos sem máscara.

"Vamos esperar que, daqui por 15 dias ou 3 semanas, não tenhamos notícias menos boa por causa da euforia que ontem tomou as ruas de Lisboa. Temos que desejar que isso não venha a agravar um processo pandémico no concelho de Lisboa, fruto daquela emoção."

O Presidente apelou a que as imagens de ontem não se tornem num "padrão" para os próximos tempos.

“Se toda a gente começa, no plano político, religioso, desportivo e cultural, a entender que desconfinamento significa não observar regras nenhumas, isso pode levar a situações que não são boas para ninguém.”

Marcelo disse "compreender" as emoções dos adeptos do Sporting, mas espera que isto "não tenha custos" para os restantes lisboetas.