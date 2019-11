O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou hoje orgulho em Jorge Jesus, por ter vencido, como treinador do Flamengo, a Taça Libertadores da América, e afirmou que está a ponderar condecorá-lo por esse feito.

O meu impulso imediato era condecorá-lo, mas por muito grande que seja a emoção no exercício do meu mandato tenho de ouvir o Conselho das Ordens e tenho de ponderar se há outros que não foram condecorados e merecem, porque venceram uma taça europeia de relevância continental ou venceram mesmo uma taça intercontinental", declarou o chefe de Estado, em Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava à saída do Espaço Júlia - Resposta Integrada de Apoio à Vítima, que hoje visitou, para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, acrescentou: "Mas que ele merece, de facto, todas as homenagens, isso merece".

"Sempre que um português chega mais longe e é excelente ou excecional ou muito bom, em todos os domínios de atividade, nós ficamos orgulhosos, em nome de Portugal", afirmou o Presidente.

O chefe de Estado expressou desta forma orgulho na conquista de Jorge Jesus, ao ser questionado sobre a vitória do Flamengo contra o River Plate, da Argentina, por 2-1, na final da Taça Libertadores, disputada no sábado, em Lima, no Peru.

E por isso eu lhe mandei um abraço imediatamente, um abraço amigo, porque era o primeiro treinador português a vencer aquela taça", referiu, adiantando: "E ele já me respondeu, naturalmente na onda habitual de Jorge Jesus, a dizer como se sentia muito feliz pela minha lembrança e como tinha Portugal sempre no pensamento".

Marcelo Rebelo de Sousa ressalvou que já tinha havido treinadores portugueses a vencer taças continentais e até intercontinentais, "agora, aquela, especificamente, nenhum tinha conseguido vencer".

Por isso mesmo, interrogado se pondera condecorar Jorge Jesus, respondeu: "Vamos ver".

Quero ter a certeza de que não há injustiças de tratamento e que outros treinadores portugueses que tenham vencido competições continentais como esta, que não esta, também tenham sido condecorados. Isso vai ser ponderado", justificou.

Sobre Jorge Jesus, Marcelo Rebelo de Sousa descreveu-o como alguém que "tem Portugal sempre no pensamento" e que "é visceralmente um português, até neste pequeno facto, que é no país irmão do Brasil continuar a falar português como se fala em Portugal".