O Presidente da República disse estar solidário com a indignação do primeiro-ministro relativamente às declarações do ministro das Finanças dos Países Baixos, Wopke Hoekstra, embora referindo que não acompanhou o que se passou. Marcelo Rebelo de Sousa vincou que a Europa "tem de estar unida, corajosa e solidária."

Não podemos aceitar que num momento crítico enfraqueçam a Europa e o primeiro-ministro indgnou-se e eu sou soldário com a sua indignação. E eu também me indigno com o facto de a Europa que tem tanto peso no mundo não ser capaz de perceber que tem de estar unida, corajosa e solidária."

"Os decisores políticos europeus têm de perceber que isto não é um problema de um país, é um problema da Europa", acrescentou.

O chefe de Estado falava em declarações aos jornalistas no Palácio de Belém, em Lisboa, após ter recebido o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses e as bastonárias das ordens dos enfermeiros e dos farmacêuticos.

Marcelo Rebelo de Sousa rejeitou que a reação do primeiro-ministro português contribua para quebrar pontes de diálogo na União Europeia: "Não, porque o ser-se capaz de considerar que é errado não se ser solidário não quebra solidariedade, afirma solidariedade".

"É em nome da solidariedade que nós temos o direito de não perceber a falta de solidariedade dos outros. Porque estamos no mesmo barco, não há vários barcos na Europa, há um barco, como se viu no vírus", defendeu.

Comparando a União Europeia com uma família, o chefe de Estado pediu que se evitem declarações de acusação e responsabilização interna que só enfraquecem o conjunto, considerando que este "é um problema de bom senso".

Se cada um nós dentro da Europa começa a dizer mal dos outros, onde é que vai parar a solidariedade?", perguntou.

Na quinta-feira à noite, após uma reunião por videoconferência do Conselho Europeu, o primeiro-ministro foi questionado sobre declarações do ministro das Finanças holandês que, segundo vários órgãos de imprensa europeia, sugeriu que a Comissão Europeia devia investigar países como Espanha que alegam não ter margem orçamental para lidar com os efeitos da crise provocada pela pandemia da covid-19, apesar de a zona euro estar a crescer.