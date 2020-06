Marcelo Rebelo de Sousa anunciou, no discurso realizado durante cerimónias do 10 de junho, que vai condecorar os profissionais de saúde que trataram o primeiro caso de Covid-19 em Portugal.

É justo que nos unamos para homenagear os profissionais de saúde", disse o Presidente da República na cerimónia comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, em Lisboa.

Num discurso centrado no surto de Covid-19, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que a pandemia atingiu tudo e todos, provocou centenas de desempregados e parou economias. Aproveitou ainda para deixar grandes elogios aos portugueses, naquele que tem sido o seu comportamento ao longo dos últimos meses.

O povo português soube compreender e cumprir a contenção", acrescentou.

O Presidente da República considerou ainda que o Governo teve oportunidade de perceber o que falhou na saúde, na Segurança Social, nos serviços público e privado. Defendeu esta quarta-feira que é tempo de Portugal acordar para a nova realidade resultante da pandemia e fazer as mudanças que se impõem, com coragem, sem voltar às soluções do passado.

Portugal não pode fingir que não existiu ou não existe pandemia, como não pode fingir que não existiu e existe brutal crise económica e financeira. E este 10 de Junho de 2020 é o exato momento para acordarmos todo para essa realidade".

O chefe de Estado, que discursava nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos, acrescentou: "Não podemos entender que nada ou quase nada se passou, como não podemos admitir que algo de grave ou muito grave ocorreu e esperar que as soluções de ontem sejam as soluções de amanhã, como não podemos concordar com a inevitabilidade da mudança e nada fazer por ela".

Apontou os próximos meses e anos como "uma oportunidade única para mudar o que é preciso mudar com coragem e determinação" e rejeitou que se opte por "remendar, retocar, regressar ao habitual, ao já visto, como se os portugueses se esquecessem do que lhes foi, é e vai ser pedido de sacrifício e se satisfizessem por revisitar um passado que a pandemia submergiu".