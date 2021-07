O Presidente da República vai encontrar-se com Bolsonaro no inicio da próxima semana. O encontro, apurou a TVI, realiza-se a convite do Presidente do Brasil e insere-se na viagem que Marcelo Rebelo de Sousa vai fazer àquele país, por ocasião da reabertura do Museu da Língua Portuguesa.

A visita começa, por isso, em São Paulo, sede do museu, onde o Presidente português terá também encontros com os ex-presidentes brasileiros Lula Da Silva, Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso.

Marcelo vai ainda ter encontros com a comunidade portuguesa, quer em São Paulo, quer em Brasília, onde decorrerá o encontro com Bolsonaro - que poderá ser um almoço - já na reta final da viagem, antes de regressar a Lisboa.

A acompanhar esta visita estará o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

O incêndio do Museu da Língua Portuguesa, em 2015, fez um morto e destruiu grande parte das instalações.

Após a tomada de posse de Bolsonaro, Marcelo teve logo um primeiro encontro com o presidente do Brasil.