O Presidente da República anunciou esta terça-feira que vai visitar Espanha e o Vaticano ainda esta semana. Enquanto se encaminhava para a cerimónia de tomada de posse, na Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou as visitas de Estado.

São duas viagens que se repetem tal e qual como no início do primeiro mandato. Segundo o próprio, a ida a Espanha está relacionada com os laços históricos, até porque é o país vizinho, enquanto que a deslocação ao Vaticano tem que ver com o facto de ter sido quem reconheceu Portugal como um país, ainda em 1143.

Vou pedir autorização, só depois de estar empossado à Assembleia da República, para ir onde fui da outra vez, primeiro ao Vaticano, o que me permitirá ser o primeiro chefe de Estado a estar com o Papa depois da chegada do Iraque", disse aos jornalistas durante o percurso que fez a pé até à Assembleia da República, onde tomou posse para o segundo mandato como chefe de Estado.

De acordo com o Presidente da República, no regresso irá também a Madrid, repetindo a primeira visita que fez no seu primeiro mandato. Porém, desta vez será "tudo rapidamente".

A última outra vez foram muitos dias, foram três dias", referiu Marcelo Rebelo de Sousa, indicando que desta vez fará esta visita "tudo num dia".

Questionado pelos jornalistas, o Presidente da República destacou a importância deste encontro com o Papa Francisco depois da visita que fez ao Iraque.

É uma área muito importante aquela e dela depende uma das componentes da paz no mundo, é muito importante", respondeu.

Marcelo Rebelo de Sousa, voltou a chegar a pé para a sua cerimónia de tomada de posse, repetindo aquela que foi a surpresa de há cinco anos.

O Chefe de Estado surgiu de novo do lado da Estrela, com a habitual gravata azul e máscara, e teve mesmo que fazer um compasso de espera para cumprir os horários do protocolo, tendo sido recebido pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.