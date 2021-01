O Presidente da República testou mais uma vez negativo à covid-19. Ao que a TVI conseguiu apurar, Marcelo Rebelo de Sousa realizou o teste esta manhã, no Palácio de Belém.

Na passada quinta-feira, Marcelo explicou que por indicação das autoridades sanitárias, iria fazer um novo teste de diagnóstico e reavaliação da sua situação este sábado, depois de ter sido conhecido que um dos seus seguranças estaria infetado com o SARS-CoV-2.

Recorde-se que, desde domingo, o Chefe de Estado já efetuou vários testes à covid-19, um deles positivo e os restantes negativos. Todos realizados pelo Instituto Ricardo Jorge, com amostras colhidas pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Em declarações aos jornalistas, depois de estar reunido com a estrutura diretiva da Santa Casa da Misericórdia do Barreiro, distrito de Setúbal, quando foi questionado sobre o teste que realizou, Marcelo mostrou-se surpreendido, porque ainda não tinha sido informado do resultado.

Ah, testei negativo? Já sabem? Olhem, muito obrigado! Sabem primeiro que eu!".

O atual Presidente da República não se mostrou incomodado com a situação e reiterou "é o papel da comunicação social ao serviço da comunidade".

Marcelo Rebelo de Sousa, que se recandidata ao cargo de Presidente da República com o apoio do PSD e do CDS-PP, iniciou a campanha eleitoral no primeiro dia de confinamento, na sexta-feira, com uma visita a uma mercearia social em Lisboa.

As eleições presidenciais, que se realizam em plena pandemia de covid-19 em Portugal, estão marcadas para 24 de janeiro e esta é a 10.ª vez que os portugueses são chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976.

Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).