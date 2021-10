O Presidente da República admitiu, esta segunda-feira, que os governos europeus não têm feito mais para colmatar a subida sucessiva dos preços dos combustíveis, porque dependem de luz verde da Comissão Europeia.

Os governos, com a luz verde da comissão europeia, vão tomar progressivamente medidas de apoio social às famílias e às empresas", disse em declarações aos jornalistas, depois de uma visita à Escola Básica e Secundária de Campo, em Valongo.

Estamos a ter por parte da União Europeia uma maior flexibilidade quanto à possibilidade de os governos, nesta situação de emergência, poderem ir mais longe, desagravando e baixando impostos ou [criando] apoios sociais", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que esta situação é "muito preocupante" quer para as empresas, quer para as famílias, e, por isso mesmo, é preciso que sejam tomadas medidas de apoio social. Para isso, os países europeus não podem, ou não devem, agir isoladamente. É preciso "agir em conformidade" com a comunidade internacional.

Eu diria, no imediato, que os governos com a luz verde da Comissão Europeia estão a começar a estudar e à aplicar aos poucos, primeiro em pequenino e depois vendo as necessidades, medidas de apoio social. Baixas de impostos, apoios àqueles que precisam, sejam famílias sejam indústrias. E depois mais do que isso, é preciso que a comunidade internacional se reúna e a União Europeia está a trabalhar nisso, para pensar para além de abril."

O chefe de Estado referiu, que não respondeu a perguntas sobre o Orçamento de Estado para 2022, ainda que é importante perceber se isto é um problema para seis meses. Caso este período seja ultrapassado, vão surgir "problemas de fundo" que vão ter de ter resolvidos em conjunto.

Não é um problema de um país, é um problema de muitos países europeus e fora da Europa. E se se quer virar a página da pandemia e da recuperação económica, uma meta fundamental é o preço da energia."

Questionado sobre se há margem para baixar impostos, Marcelo apontou que dependerá “da gravidade da situação” e de “entendimentos a nível europeu”.

Se a Europa der luz verde para medidas Estado a Estado, e Portugal tem-se batido por isso, a Espanha tem se batido por isso, a França também, porque todos estão a sentir o mesmo problema, aí a União Europeia tem de flexibilizar a sua posição em termos financeiros e pode-se ir mais longe”, atirou.

Atualmente a viver o período com preços de gasóleo e gasolina mais caros dos últimos três anos, Portugal viu esta semana, pela primeira vez, o custo de venda ao público de um combustível ultrapassar a barreira dos dois euros por litro em alguns postos de abastecimento das áreas de serviço nas autoestradas.

Uma situação que resulta de uma conjugação de fatores, desde restrições por parte dos grandes exportadores de petróleo, à explosão da procura após a contenção durante a pandemia de covid-19 e à pressão sentida em toda a cadeia logística, onde se têm registado subidas de preços não só nos transportes, mas também nas operações portuárias e nos seguros.