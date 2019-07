O Presidente português defendeu que Portugal e Moçambique devem "estreitar acordos financeiros económicos, na agricultura, na indústria, nos serviços", e "aprofundar entendimentos políticos, da justiça à administração do território, da segurança à defesa".

Num jantar no Palácio da Ajuda, em Lisboa, em honra do Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, que iniciou esta terça-feira uma visita de Estado a Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu também que os dois países devem "criar áreas de conjugação de esforços na reconstrução do que os ciclones deste ano vieram destruir" em Moçambique.

No plano multilateral, o chefe de Estado português apelou à ação conjunta "por uma parceria justa entre Europa e África" e insistiu na importância da livre circulação no espaço lusófono, declarando: "Juntos podemos e devemos fazer mais pela nossa estratégia na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), incluindo na mobilidade dos nossos cidadãos".

Perante Filipe Nyusi, Marcelo Rebelo de Sousa sustentou que os povos português e moçambicano estão unidos numa "teia de compreensões e de empatias e de mobilizações" que constitui "uma sólida base" para Portugal e Moçambique enfrentarem em conjunto estes e outros desafios.

"Juntos podemos e devemos levar mais longe a cooperação educativa, cultural e social. Juntos podemos e devemos estreitar acordos financeiros e económicos, na agricultura, na indústria, nos serviços, e ampliar investimento e comércio. Juntos podemos e devemos aprofundar entendimentos políticos, da justiça à administração do território, da segurança à defesa", elencou.

No quadro das Nações Unidas, considerou que os dois países devem "lutar pela paz, pelos direitos humanos, pelo direito internacional, pelo multilateralismo, e por respostas urgentes às alterações climáticas e aos novos desafios da justiça social intergeracional".

"É todo um mundo de projetos", observou.

No início do seu discurso, a que a agência Lusa teve acesso, o Presidente português disse que o convite que fez a Filipe Nyusi para que assistisse à sua posse, em março de 2016, juntamente com o rei de Espanha, Felipe VI, teve um "claro significado político".

"Representava, de uma parte, a afirmação da importância da comunidade que fala português, na visão de Portugal e do mundo. Mas significava, de outra parte, uma ligação antiga e muito forte a Moçambique, a essa grande terra e a essa grande gente", explicou.

Depois, Marcelo Rebelo de Sousa falou sobre a sua "relação muito pessoal" com Moçambique - um país a que chama "segunda pátria" e que conheceu entre os 19 e os 20 anos, em temporadas de férias, durante o mandato do seu pai, Baltazar Rebelo de Sousa, como governador-geral (1968-1970) da então província ultramarina, em plena guerra colonial.

Quanto às relações políticas bilaterais, salientou que houve até agora "22 visitas de Estado e oficiais de todos os presidentes portugueses a Moçambique, desde 1981, com o senhor Presidente António Ramalho Eanes, e de todos os presidentes moçambicanos a Portugal desde 1983".

No seu entender, a "intensidade de encontros políticos" ilustra a ligação entre os dois povos, que se alegrem e entristecem com os acontecimentos recíprocos, destacando a comunidade portuguesa em Moçambique e a comunidade moçambicana em Portugal.

"Nós, portugueses, rejubilamos com a construção da paz duradoura e sustentável, com papel liderante de vossa excelência, com a tomada de decisões económicas essenciais que visam mais desenvolvimento duradouro e com a perspetiva de calendário eleitoral nos nossos irmãos moçambicanos", reiterou Marcelo Rebelo de Sousa, dirigindo-se para Filipe Nyusi, perante quem já tinha deixado esta mensagem no encontro que tiveram hoje à tarde no Palácio de Belém.

No final do seu discurso, o chefe de Estado português pediu aos presentes que o acompanhassem num brinde "ao senhor Presidente Filipe Nyusi e à felicidade do povo de Moçambique e perene fraternidade que o une ao povo português".