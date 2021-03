No primeiro discurso do arranque do segundo mandato enquanto Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, num tom de esperança, recordou um "ano demolidor", devido à pandemia de covid-19, e apelou a um desconfinamento sensato e ao bom uso dos fundos europeus.

Um ano demolidor para a vida e a saúde, para o emprego e os rendimentos, para os planos e as realizações, as comunidades, as famílias, as pessoas, cada um de nós", disse Marcelo Rebelo de Sousa, na cerimónia de tomada de posse, na Assembleia da República, em Lisboa.

O Presidente da República disse ainda que à pandemia na saúde se junto a pandemia social e económica. Aproveitou ainda para criticar aquilo que se "podia ter resolvido e náo se resolveu".

Trata-se da primeira vez na história da democracia que um Presidente da República toma posse em estado de emergência. Nesse sentido, Marcelo definiu como segunda prioridade do mandato estancar o número de mortos por covid-19, diminuir o número de novos casos, ampliar a vacinação e aumentar a testagem.

Queremos desconfinar com sensatez e sucesso".

O Presidente da República referiu ainda que é preciso acabar com o medo, recuperar a confiança dos portugueses, dos doentes não covid, e restabelecer o equilíbrio dos serviços de saúde. Apelou ainda ao bom uso dos fundos europeus, com uma "boa gestão".

"Sou o mesmo de há cinco anos, sou o mesmo de ontem"

Já na reta final do discurso, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de lembrar que não mudou desde há cinco anos para cá: "Resta lembrar o óbvio: sou o mesmo de há cinco anos, sou o mesmo de ontem, nos mesmo exatos termos eleito e reeleito".

Independentemente da maioria parlamentar, Marcelo prometeu manter o "espírito de compromisso, de estabilidade, afeto, preferência pelos excluídos e convergência no essencial".

Uma nota que vai ao encontro da primeira parte do discurso, na qual o chefe de Estado assumiu que "hoje, como há cinco anos, Portugal é a única razão de ser do compromisso solene que hoje assumo".

São pois os portugueses todos eles, a única razão de ser do compromisso solene que acabei de assumir, a começar nos que mais necessitam: os sem abrigo, os com teto mas sem habitação condiga, os da minha idade ou mais que vivem em lares ou em sua casa em solidão ou velados por cuidadores formais ou informais”.

Marcelo dedicou ainda o início do seu discurso aos “reformados ou pensionistas pobres” aos “desempregados ou em lay off”, aos “trabalhadores e empresários precários” e às crianças, jovens, famílias, professores e não docentes “atropelados em dois anos letivos”, bem como aos profissionais de saúde e os que perderam entes queridos nestes tempos de pandemia.