Num discurso no Centro Cultural Islâmico do Porto, no âmbito das cerimónias de tomada de posse, Marcelo Rebelo de Sousa apelou à liberdade religiosa, ao respeito pelos outros e à importância da diversidade.

Que uns e outros, crentes e não crentes, tenham presente o significado da Constituição da República Portuguesa. Respeitem a liberdade alheia, não a queiram limitar, não a queiram condicionar, não a queiram esvaziar em homenagem às suas posições pessoais".

O Presidente da República agradeceu todas as confissões religiosas feitas no país e todos aqueles que ajudaram os mais pobres.

Neste ano doloroso para todos os portugueses, o combate sem tréguas à pandemia seria outro sem o vosso contributo.Sem o contributo de todos aqueles crentes de várias confissões religiosas, e das próprias confissões, em domínios sensíveis da vida nacional".

Mais do que nunca, Marcelo disse que é importante incentivar à "tolerância a compreensão mútua", num tempo em que é tão "sedutor" apontar o dedo ao "diferente" e ao "estranho".

O amor como regra de vida. O amor como compreensão de todos outros", defendeu.

Porto "é uma cidade da liberdade"

Já em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa explicou o porquê da visita ao Centro Cultural Islâmico: o Porto "é uma cidade da liberdade, do arranque de liberdade há 200 anos, e da afirmação da liberdade da História de Portugal".

O Presidente da República quis, assim, prestar uma homenagem à cidade invicta.