Apesar do anúncio da posição do Bloco de Esquerda, Marcelo Rebelo de Sousa continua otimista em relação à aprovação do Orçamento do Estado para 2022.

Acredito que o cenário vai ser o do bom-senso", afirmou o Presidente da República, acrescentando : "Vejo com apreço o esforço para alterar bastante a proposta inicial do Orçamento"

“Tenho dito dia após dia o mesmo e vou repetir hoje, primeiro continuo a acreditar que o Orçamento vai passar. Não só porque é desejável, mas porque é aquilo que eu espero olhando para a alternativa. A alternativa é a dissolução. No momento em que o OE2022 não passasse passava-se imediatamente ao processo de preparação de dissolução”, disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.

O Presidente da República falava à margem da cerimónia no âmbito da Jornada Memória e esperança que, com o plantar de um carvalho nos jardins do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, evocou a memória das vítimas da pandemia de covid-19.