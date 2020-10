O Presidente da República pediu esta sexta-feira que se pense o país a longo prazo e que não sejam apenas negociadas medidas para o dia e orçamentos seguintes, referindo que “ninguém pode planear a vida assim”.

O que me preocupa para o futuro, é que nós temos um plano de recuperação da economia que está em crise e se a pandemia durar muito a crise vai ser maior. Vai ser um plano a prazo. Eu gostaria que se pensasse o país a prazo, e não de vivermos isto, que é todos os dias andarmos a discutir e a negociar as medidas para o dia seguinte ou para o orçamento seguinte”, disse aos jornalistas Marcelo Rebelo de Sousa, em Aljezur, no Algarve.