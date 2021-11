O Presidente da República afirmou, nesta sexta-feira, que "não faz sentido" estar a analisar o caso da investigação às suspeitas de tráfico de diamantes envolvendo militares portugueses ao serviço das Nações Unidas porque se encontra em segredo de justiça.

O chefe de Estado disse mesmo não se sentir em condições de abordar esta matéria.

Eu já tive ocasião de dizer, inclusive até acrescentei, que neste momento eu próprio não me sinto em condições de intervir sobre essa matéria, uma vez que o processo vai avançando, como é público e notório, e tem as características de um processo de natureza judicial. E eu nunca me pronuncio sobre processos judiciais em curso, em concreto" , salientou.

O chefe de Estado recordou que, quando o caso foi conhecido, descreveu “exatamente o que se passou”, ao antecipar na sua primeira intervenção pública os motivos que levaram a que não tivesse sido informado da investigação pelo ministro da Defesa, apesar de ser comandante supremo das Forças Armadas.

Questionado sobre o facto de também não ter sido informado das suspeitas que recaem sobre os militares, nomeadamente por parte do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que o que tinha percebido “é que houve de imediato uma investigação”.

Quanto ao facto de o ministro da Defesa ter informado as Nações Unidas das suspeitas, Marcelo considerou que essa comunicação “era inevitável”, porque a força onde estavam integrados os militares portugueses é a ONU.

É preciso ver o que são forças nacionais destacadas no terreno. Eu, que estive com forças nacionais destacadas no terreno e o que se passa é o seguinte: há uma presença das Nações Unidas no terreno, a força é das Nações Unidas", indicou.