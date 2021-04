O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não vai propor ao Parlamento a renovação do estado de emergência.

Depois de ouvidos os especialistas, na reunião do Infarmed, e de consultados os vários partidos políticos com assento na Assembleia, o Presidente da República anunciou esta terça-feira, numa declaração aos portugueses, que não há necessidade de renovar o atual estado de emergência - o 15.º decretado pelo Presidente da República no atual contexto de pandemia de covid-19 -, que termina às 23:59 de sexta-feira, 30 de abril.

Ao longo das últimas semanas, o país tem registado um número de mortes diárias devido à covid-19 sempre inferior a dez e, na segunda-feira passada, não houve qualquer morte atribuída ao coronavírus. Também o número de internamentos, quer em enfermaria quer em unidades de cuidados intensivos, têm valores próximos dos verificados em setembro de 2020.

Além disso, a vacinação está a decorrer no ritmo previsto, prevendo-se que a 23 de maio toda a população acima dos 60 anos esteja já vacinada.

O estado de emergência, quadro legal previsto na Constituição, tem permitido impor, entre outras medidas, o confinamento de doentes com covid-19, de infetados e de pessoas em vigilância ativa e estabelecer limites à circulação, que podem ser ajustados ao nível municipal, que configuram restrições a direitos e liberdades fundamentais consagrados na Constituição.

No entanto, o fim de estado de emergência não significa o fim das regras sanitárias necessárias ao combate à covid-19. "O combate à pandemia está a evoluir positivamente, mas temos de manter todas as cautelas e cuidados: continuar a usar da máscara, manter o distanciamento físico e a higiene das mãos e evitar contactos desnecessários", alertou o primeiro-ministro, António Costa esta segunda-feira.