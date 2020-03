O Presidente da República decidiu cancelar as comemorações do 10 de Junho deste ano, que se iriam realizar na Madeira e na África do Sul, por causa da pandemia do novo coronavírus, confirmou a TVI, junto de fonte de Belém.

Marcelo Rebelo de Sousa comunicou a decisão por carta ao presidente da Assembleia da República, ao primeiro-ministro e às autoridades da Madeira.