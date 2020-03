O Presidente da República foi fotografado, este domingo, num hipermercado em Cascais, enquanto comprava pão.

De acordo com o Portal de Cascais, Marcelo Rebelo de Sousa, que foi fotografado de máscara no rosto, fez as suas compras sem abraçar nem beijar ninguém, um gesto que lhe é característico.

Antes de sair do estabelecimento, e respeitando a distância recomendada, o chefe de Estado acedeu a tirar uma fotografia sozinho para o portal local.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 740 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 35 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 140 mortes, mais 21 do que na véspera (+17,6%), e 6.408 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 446 em relação a domingo (+7,5%).